Нива Тернополь попрощалась с тремя игроками

Лидер Второй лиги тернопольская “Нива”, начала чистку состава.

Как сообщает интернет-издание “Номер один”, ряды тернопольского клуба покинули три исполнителя, речь идет о таких игроках, как: защитники Семен Даценко, Валентин Железняк и полузащитник Виталий Тригуба. Всем футболистам предоставлен статус свободных агентов. Также, по последним слухам, ряды “Нивы” скорей всего покинет форвард Сергей Кисленко.

Напомним, ранее появилась информация, что в связи с отсутствием финансирования, тернопольская “Нива” может прекратить свое существование.