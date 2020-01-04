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Футбол

Нива Тернополь попрощалась с тремя игроками

Андрей ОгородникНет комментариев
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Семен Даценко

Лидер Второй лиги тернопольская “Нива”, начала чистку состава.

Как сообщает интернет-издание “Номер один”, ряды тернопольского клуба покинули три исполнителя, речь идет о таких игроках, как: защитники Семен Даценко, Валентин Железняк и полузащитник Виталий Тригуба. Всем футболистам предоставлен статус свободных агентов. Также, по последним слухам, ряды “Нивы” скорей всего покинет форвард Сергей Кисленко.

Напомним, ранее появилась информация, что в связи с отсутствием финансирования, тернопольская “Нива” может прекратить свое существование.

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Тэги: Вторая лигаНива ТернопольСемен Даценко
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