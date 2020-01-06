Динамо интересуется форвардом белградского Партизана

Киевское “Динамо” продолжает вести активные поиски форварда, который сумел бы решить вопрос с забивным нападающим.

Как сообщает Динамомания, под прицел вице-чемпионов Украины попал нападающий белградского “Партизана” Умар Садик. Информация о переговорах по игроку пока отсутствует.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего форварда 18 матчей в чемпионате Сербии, в которых он забил десять голов. Ранее сообщалось, что в сферу интересов “Динамо” входят Андраж Шпорар и Мирко Марич.