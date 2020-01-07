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Футбол

Макаренко попал под массовую чистку в “Андерлехте”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Андерлехт” решил попрощаться аж с 24 игроками состава. Сообщает сайт EURO.com.ua

В список попал и украинский хавбек Евгений Макаренко.

В планах руководства клуба сбалансирования зарплатной ведомости, которая слишком роздулась за последнее время.

В этом сезоне экс-игрок “Динамо” вообще не выходил на поле, а его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Источник: sportanalytic.com
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