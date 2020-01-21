Полузащитник “Динамо”: Во время сборов приходится терпеть

Хавбек киевского “Динамо” Александр Андриевский рассказал о нагрузках на тренировочных сборах киевлян в Турции. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не знаю, с чем это можно сравнить обычному человеку. Реально, физическая нагрузка очень большая.

Приходится терпеть. Мы профессионалы, это наша работа, мы должны это делать. Поэтому с удовольствием бегаем, с улыбкой на лице”, – сказал Андриевский.

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Напомним, во время сборов киевляне уже успели сыграть два контрольных матча против “Легии” (1:1) и”Нефтчи”(2:1).