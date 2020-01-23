Ворскла расторгла контракт с сербским легионером

Полтавская “Ворскла” продолжает избавляться от игроков, которые не подходят под тактический рисунок игры главного тренера команды Юрия Максимова.
Как сообщает официальный сайт “Ворсклы”, команду покинул 25-летний сербский полузащитник Тодор Петрович. С игроком был расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Напомним, Тодор Петрович перешел в “Ворсклу” летом 2018 года, за полтора года в команде он провел 21 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее состав “Ворсклы” покинули Рубин Хебай, Юрий Коломоец и Зураб Очигава.
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