Новое на сайте

еще
Четверг, 23 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВорскла расторгла контракт с сербским легионером
Футбол

Ворскла расторгла контракт с сербским легионером

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Тодор Петрович

Полтавская “Ворскла” продолжает избавляться от игроков, которые не подходят под тактический рисунок игры главного тренера команды Юрия Максимова.

Как сообщает официальный сайт “Ворсклы”, команду покинул 25-летний сербский полузащитник Тодор Петрович. С игроком был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Напомним, Тодор Петрович перешел в “Ворсклу” летом 2018 года, за полтора года в команде он провел 21 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Читайте также:  Экс-лидер обороны Ворсклы продолжит карьеру в Северной Македонии

Ранее состав “Ворсклы” покинули Рубин Хебай, Юрий Коломоец и Зураб Очигава.

загрузка...
Тэги: ВорсклаТодор Петрович
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Хорхе Карраскаль
Аякс приготовил сумасшедшее предложение по экс-звезде Карпат

Фран Соль
Китайский гранд нацелен на форварда Динамо

Андраж Шпорар
Официально: Шпорар сделал выбор в пользу Спортинга

Сабо оценил перспективы Матвиенко в Англии

Динамо уничтожило клуб из Македонии

Закрыть