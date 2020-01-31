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Футбол

Напарница Цыганыка: Венглинский очень требовательный

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ведущая программы “Профутбол” Александра Лобода высказалась о эксперта программы Олег Венглинский. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Венглинский требователен к окружающим и к себе. Он один из экспертов, кто лучше всех готовится к эфирам. Просматривает все матчи, он в курсе всех событий. Он очень сильно готовится”, – сказала Лобода в эфире программы “ТаТоТаке”.

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Напомним, ранее Венглинский выступал за “Динамо”, “Днепр”, “Черноморец”, АЕК и сборную Украины.

Источник: sportanalytic.com
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