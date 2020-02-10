Наставник “Шахтера”: Еще есть время до первой официальной игры

Главный тренер донецкого “Шахтера” Луиш Каштру поделился впечатлениями от контрольного матча “горняков” против латвийского “Вентспилса” (1:0) . Сообщает сайт EURO.com.ua

“Футболисты работали на фоне усталости, и это, конечно, ограничивает интенсивность игры. Есть хорошие моменты, есть то, что удалось меньше. Сейчас команда отдохнет, и физические данные позволят нам проводить полноценные тренировки. Еще есть время до первой официальной игры.

Также появится мотивационная составляющая, ведь когда ты играешь на фоне усталости товарищеский матч, который не дает очков, и где результат является не слишком важным, иногда трудно найти должную мотивацию”, – сказал Каштру.

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Напомним, свой первый официальный матч во второй части сезона “Шахтер” проведет 20 февраля против лиссабонской “Бенфики” в рамках плей-офф Лиги Европы.