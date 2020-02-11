Гендиректор “Шахтера”: Тайсон должен перестать гневить Бога

Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин не понимает комментариев Тайсона в социальных сетях. Сообщает сайт EURO.com.ua

Функционер объяснил каналу “Футбол”, что в контракте бразильца четко указана сумма, за которую клуб его отпустит.

Если же таких денег никто не дает, то Тайсон должен выполнить соглашение до конца и не гневить Бога, ведь условия там хорошие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт: “Шахтер” продал игроков на 400 млн евро