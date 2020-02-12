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Футбол

Лунин: Я на связи с “Реалом” относительно следующего сезона

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский вратарь Андрей Лунин пока не знает точно, что его ждет. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что постоянно держит связь с руководством мадридского клуба, но о новом сезоне ему пока никто и ничего не говорил.

Лунин также добавил, что не знает, почему ему не давали играть в “Леганесі” и “Вальядолиде”, поэтому об этом лучше спросить у наставников этих команд.

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Источник: sportanalytic.com
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