Лунин: Я на связи с “Реалом” относительно следующего сезона

Украинский вратарь Андрей Лунин пока не знает точно, что его ждет. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что постоянно держит связь с руководством мадридского клуба, но о новом сезоне ему пока никто и ничего не говорил.

Лунин также добавил, что не знает, почему ему не давали играть в “Леганесі” и “Вальядолиде”, поэтому об этом лучше спросить у наставников этих команд.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Испанцы включили Лунина в символическую сборную тура (+ФОТО)