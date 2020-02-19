Официально: Назарий Муравский стал игроком Мариуполя

“Мариуполь” продолжает делать ставку исключительно на игроков донецкого “Шахтера”.

Несмотря на то, что клуб всячески отрицает свою зависимость от гранда чемпионата Украины, факт остается фактом, этой осенью команда усиливалась лишь за счет арендованных исполнителей.

Как сообщает официальный сайт “Мариуполя”, новичком команды стал 20-летний защитник “Шахтера” Назарий Муравский, который подписал с клубом арендное соглашение до конца сезона.

Напомним, этой зимой “азовцы” подписали на правах аренды Данила Сагуткина, Артема Дудика, Станислава Библика и Данила Игнатенко.