Новое на сайте

еще
Суббота, 22 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКарпаты близки к подписанию экс-защитника Торино
Футбол

Карпаты близки к подписанию экс-защитника Торино

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Василий Прийма

Бывший защитник молодежной сборной Украины Василий Прийма, после непродолжительного периода выступлений в чемпионате Беларуси близок к возвращению в чемпионат Украины.

По информации ведущего программы ТаТоТаке Михаила Спиваковского, Василий Прийма прибыл на просмотр в львовские “Карпаты”, которые ищут усиление в линию обороны. После ухода из солигорского “Шахтера” защитник является свободным агентом.

Напомним, в недалеком прошлом Василий Прийма был одним из лидеров донецкого “Металлурга”. После исчезновения клуба он перебрался в Италию, где успел поиграть в составе местных “Торино” и “Фрозиноне”. Правда, после возвращений в Украину, в состав “Зари”, дела в защитника не задались, в команде Вернидуба он практически не имел игровой практики.

загрузка...
Тэги: Василий ПриймаКарпатыШахтер Солигорск
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 + 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Миккель Дуэлунд
Датская пресса обнародовала сумасшедшую зарплату таланта Динамо

Игорь Калинин
Экс-талант Зари стал игроком Урала

Роберт гегедош
Стали известны причины ухода главной звезды Миная

Денис Янаков
Официально: Черноморец арендовал Янакова

Олег Осипенко
Талант Колоса продолжит карьеру в Чехии

Закрыть