Карпаты близки к подписанию экс-защитника Торино

Бывший защитник молодежной сборной Украины Василий Прийма, после непродолжительного периода выступлений в чемпионате Беларуси близок к возвращению в чемпионат Украины.

По информации ведущего программы ТаТоТаке Михаила Спиваковского, Василий Прийма прибыл на просмотр в львовские “Карпаты”, которые ищут усиление в линию обороны. После ухода из солигорского “Шахтера” защитник является свободным агентом.

Напомним, в недалеком прошлом Василий Прийма был одним из лидеров донецкого “Металлурга”. После исчезновения клуба он перебрался в Италию, где успел поиграть в составе местных “Торино” и “Фрозиноне”. Правда, после возвращений в Украину, в состав “Зари”, дела в защитника не задались, в команде Вернидуба он практически не имел игровой практики.