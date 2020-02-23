Стало известно, почему экс-нападающий “Шахтера” провалился в “Бенфике”

Директор “Бенфики” Луизао пояснил аренду форварда Факундо Феррейры в “Эспаньол”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Факундо – игрок высокого уровня. Иногда такой может потеряться после трансфера. На мой взгляд, в один момент Феррейра потерял мотивацию.

Поэтому пришлось отдать его в аренду, чтобы он поднялся к ритму, который нужен клубу”, – говорит Луизао в программе “Бомбардир”.

Напомним, летом 2018 года Феррейра покинул “Шахтер” свободным агентом. Он становился лучшим бомбардиром УПЛ.