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Футбол

Стало известно, почему экс-нападающий “Шахтера” провалился в “Бенфике”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Директор “Бенфики” Луизао пояснил аренду форварда Факундо Феррейры в “Эспаньол”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Факундо – игрок высокого уровня. Иногда такой может потеряться после трансфера. На мой взгляд, в один момент Феррейра потерял мотивацию.

Поэтому пришлось отдать его в аренду, чтобы он поднялся к ритму, который нужен клубу”, – говорит Луизао в программе “Бомбардир”.

Напомним, летом 2018 года Феррейра покинул “Шахтер” свободным агентом. Он становился лучшим бомбардиром УПЛ.

Источник: sportanalytic.com
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