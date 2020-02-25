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Футбол

Атырау подписал экс-защитника Александрии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Басов

Известный украинский защитник Сергей Басов сменил клубную прописку в Казахстане.

После двух сезонов в “Акжайыке”, за который 33-летний футболист отыграл 59 матчей и забил шесть голов, он перешел в “Атырау”, о чем сообщает официальный сайт клуба. Условия контракта не разглашаются.

Напомним, в чемпионате Украины Сергей Басов успел поиграть в составе “Александрии”, “Буковины”, “Зирки” и “Титана”. Новая команда защитника по итогам прошлого сезона финишировала на 11 месте КПЛ и вылетела в Первую лигу.

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