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Футбол

Чигринский летом покинет АЕК

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чигринский

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский во время летнего трансферного окна планирует сменить клубную прописку.

Как сообщает греческая пресса, 33-летний защитник “АЕКа” не станет продлевать соглашение с клубом, несмотря на заинтересованность боссов клуба в пролонгации контракта. В июле игрок получит статус свободного агента, что позволит ему беспрепятственно подписывать контракт с любым клубом.

Напомним, Дмитрий Чигринский выступает в составе “АЕКа” с 2016 года. За время в команде он провел 93 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Тэги: АЕКДмитрий Чигринскийконтракт
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