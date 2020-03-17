Маркевич: Шевченко продолжит работу со сборной после переноса Евро-2020

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что главный тренер команды Андрей Шевченко не перейдет в клуб, а продолжит работу с национальной командой.

Также он отметил, в будущем команду могут пополнить молодые исполнители, которые должны усилить сборную.

«Ну да, и тренерский состав останется. Степаненко встанет на ноги. А за тот год, возможно, еще кто-то из молодых подтянется в сборную. В «Заре», например, есть хорошие пацаны.

Будем надеяться, что все это скоро закончится и наш клубный футбол вернется на привычные рамки. Это сейчас – самое главное, – приводит слова Маркевича «Футбол 24».