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Футбол

Крайний срок возобновления УПЛ – 15 мая

Андрей ОгородникНет комментариев
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УПЛ

Стала известна приблизительная дата, на которую ориентируются украинские, футбольные чиновники в качестве ориентира для завершения сезона в украинской Премьер лиге.

Как отмечает Sport Arena, чтобы завершить сезон до 30 июня, клубы должны выйти из карантина не позднее 15 мая, в таком случае получиться доиграть сезон в УПЛ.

Напомним, что для того, чтобы завершить второй этап чемпионата Украины нужно провести девять туров, в кубке Украины нужно сыграть два полуфинала и финал.

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Тэги: коронавирусрегламентУПЛ
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