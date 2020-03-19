Крайний срок возобновления УПЛ – 15 мая

Стала известна приблизительная дата, на которую ориентируются украинские, футбольные чиновники в качестве ориентира для завершения сезона в украинской Премьер лиге.

Как отмечает Sport Arena, чтобы завершить сезон до 30 июня, клубы должны выйти из карантина не позднее 15 мая, в таком случае получиться доиграть сезон в УПЛ.

Напомним, что для того, чтобы завершить второй этап чемпионата Украины нужно провести девять туров, в кубке Украины нужно сыграть два полуфинала и финал.