Вернидуб сказал, бил ли когда-футболистов

Главный тренер луганской “Зари” Юрий Вернидуб говорит, что никогда не позволял себе поднимать руку на своих подопечных. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Никогда в жизни не поднимал руку на футболиста. Не повышал, и, наверное, не подниму. Это эмоции, так со стороны кажется. Да, у меня бывают эмоции, могу покричать, сказать что-то неприятное,

Остыв, всегда приду к этому человеку, протяну руку, попрошу прощения, скажу, что не сдержал эмоции”, – сказал Вернидуб в интервью сайту Football Hub.

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