Четверг, 19 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВернидуб сказал, бил ли когда-футболистов
Футбол

Вернидуб сказал, бил ли когда-футболистов

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Главный тренер луганской “Зари” Юрий Вернидуб говорит, что никогда не позволял себе поднимать руку на своих подопечных. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Никогда в жизни не поднимал руку на футболиста. Не повышал, и, наверное, не подниму. Это эмоции, так со стороны кажется. Да, у меня бывают эмоции, могу покричать, сказать что-то неприятное,

Остыв, всегда приду к этому человеку, протяну руку, попрошу прощения, скажу, что не сдержал эмоции”, – сказал Вернидуб в интервью сайту Football Hub.

Читайте также:  Евгений Макаренко восстановился после травмы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вернидуб: Многие игроки “Зари” могут проявить себя в Европе

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять + шестнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Вернидуб: Фонсека говорил много гадостей в мой адрес

Турция приостановила чемпионат из-за коронавируса

Вернидуб рассказал, бил ли он футболистов

Зинченко стал одним из лучших защитников АПЛ

Константинос Цимикас
Наполи сделал запрос по трансферу лидера защиты Олимпиакоса

Закрыть