Украинский бизнесмен приобрел аутсайдера чемпионата Молдовы

Несмотря на сложную финансовую ситуацию в украинском футболе и большое количество клубов, которые нуждаются в финансировании, украинские бизнесмены предпочитают приобретать не украинские клубы, а клубы ближнего зарубежья.

Как сообщает SPORTS.md, недавно сменился владелец одного из аутсайдеров прошлого сезона чемпионата Молдовы «Сперанцы» из города Ниспорены. Клуб приобрел неназванный бизнесмен с Украины.

Сообщается, что вместе со сменой владельца, в клуб пришел новый главный тренер, которым стал Юрий Осипенко. К слову, зимой ряды молдавской команды пополнили такие украинские исполнители, как: Орест Будюк, Дмитрий Матвиенко, Андрей Яковлев, Александр Ермаченко и Александр Насонов.