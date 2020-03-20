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Футбол

Украинский бизнесмен приобрел аутсайдера чемпионата Молдовы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Осипенко

Несмотря на сложную финансовую ситуацию в украинском футболе и большое количество клубов, которые нуждаются в финансировании, украинские бизнесмены предпочитают приобретать не украинские клубы, а клубы ближнего зарубежья.

Как сообщает SPORTS.md, недавно сменился владелец одного из аутсайдеров прошлого сезона чемпионата Молдовы «Сперанцы» из города Ниспорены. Клуб приобрел неназванный бизнесмен с Украины.

Сообщается, что вместе со сменой владельца, в клуб пришел новый главный тренер, которым стал Юрий Осипенко. К слову, зимой ряды молдавской команды пополнили такие украинские исполнители, как: Орест Будюк, Дмитрий Матвиенко, Андрей Яковлев, Александр Ермаченко и Александр Насонов.

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Тэги: НитраСперанцачемпионат МолдовыЮрий Осипенко
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