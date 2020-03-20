Вратарь Карпат рассказал, чем занимается во время карантина

Вратарь львовских “Карпат” Олег Кудрик, как и большинство сознательных граждан строго придерживается карантина.

О том, чем он занимается в появившееся свободное время вратарь рассказал в интервью официальному сайту “Карпат”.

«Сегодня с ребятами работали на базе, тренировались в зале. Однако большую часть времени я провожу дома. К тому же недавно у меня родился ребенок, поэтому занимаюсь домашними хлопотами и получаю удовольствие от отцовства. В свободную минуту смотрю сериалы и играю на PlayStation.

Каждый осознает важность этого карантина, ведь здоровье – главная наша ценность. Надеюсь, что проблема будет решена, и мы снова вернемся на футбольные поля. Впереди у нас важные задачи».

Напомним, карантин в львовских “Карпатах” продлится, как минимум ближайшие два месяца.