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Футбол

Вратарь Карпат рассказал, чем занимается во время карантина

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олег Кудрик

Вратарь львовских “Карпат” Олег Кудрик, как и большинство сознательных граждан строго придерживается карантина.

О том, чем он занимается в появившееся свободное время вратарь рассказал в интервью официальному сайту “Карпат”.

«Сегодня с ребятами работали на базе, тренировались в зале. Однако большую часть времени я провожу дома. К тому же недавно у меня родился ребенок, поэтому занимаюсь домашними хлопотами и получаю удовольствие от отцовства. В свободную минуту смотрю сериалы и играю на PlayStation.

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Каждый осознает важность этого карантина, ведь здоровье – главная наша ценность. Надеюсь, что проблема будет решена, и мы снова вернемся на футбольные поля. Впереди у нас важные задачи».

Напомним, карантин в львовских “Карпатах” продлится, как минимум ближайшие два месяца.

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Тэги: КарпатыкоронавирусОлег Кудрик
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