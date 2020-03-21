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Футбол

Дибала заразился коронавирусом

Сергей СумскойНет комментариев
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Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что подхватил коронавирус.

«Хочу проинформировать всех, что мы с Орианой (девушка игрока – прим.) получили результаты тестирования на коронавирус, и они положительные», – написал Дибала на своей странице в инстаграм.

Также он добавил, что на данный момент прекрасно себя чувствует и поблагодарил фанатов за слова поддержки.

Напомним, Дибала стал третьим игроком туринского клуба, у которого диагностирован коронавирус. Ранее инфекцию обнаружили у Блеза Матюиди и Даниэле Ругани.

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