Дибала заразился коронавирусом

Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что подхватил коронавирус.

«Хочу проинформировать всех, что мы с Орианой (девушка игрока – прим.) получили результаты тестирования на коронавирус, и они положительные», – написал Дибала на своей странице в инстаграм.

Также он добавил, что на данный момент прекрасно себя чувствует и поблагодарил фанатов за слова поддержки.

Напомним, Дибала стал третьим игроком туринского клуба, у которого диагностирован коронавирус. Ранее инфекцию обнаружили у Блеза Матюиди и Даниэле Ругани.