Рафаилов уходит из Зари из-за конфликта с Геллером?

Стали известны причины сенсационного ухода из “Зари” многолетнего генерального директора клуба Сергея Рафаилова, который на днях написал заявление об уходе.

По информации «Футбол NEWS», причиной отставки Сергея Рафаилова стало недопонимание с президентом команды Евгением Геллером, в следствии чего стороны решили попрощаться.

Напомним, Сергей Рафаилов работал генеральным директором луганской “Зари” с 2009 года. На роль его сменщика сватают бывшего президента украинской Премьер лиги Владимира Геннинсона.