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Футбол

Рафаилов уходит из Зари из-за конфликта с Геллером?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Рафаилов

Стали известны причины сенсационного ухода из “Зари” многолетнего генерального директора клуба Сергея Рафаилова, который на днях написал заявление об уходе.

По информации «Футбол NEWS», причиной отставки Сергея Рафаилова стало недопонимание с президентом команды Евгением Геллером, в следствии чего стороны решили попрощаться.

Напомним, Сергей Рафаилов работал генеральным директором луганской “Зари” с 2009 года. На роль его сменщика сватают бывшего президента украинской Премьер лиги Владимира Геннинсона.

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Тэги: Владимир ГеннинсонЗаряСергей Рафаилов
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