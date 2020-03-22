Бывший президент Реал скончался от коронавируса

Опаснейшей коронавирус стал причиной смерти известного испанского футбольного функционера Лоренсо Санса.

Как сообщает испанская пресса, 76-летний экс-президент мадридского “Реала” вчера умер в одной из местных клиник. Причиной смерти стало заражение коронавирусом.

Отметим, Лоренсо Санс являлся одним из самых успешных президентов мадридского “Реала”, во времена его правления с 1995 по 2000 год клуб дважды выигрывал Лигу Чемпионов, а также Ла Лигу и межконтинентальный кубок. . На протяжении четырех лет Лоренсо Санс также был президентом “Малаги”.