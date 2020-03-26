В “Милане” махнули рукой на Шевченко

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко больше не входит в список кандидатов на кресло нового наставника “Милана”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Россонери” окончательно решили попрощаться со Стефано Пиоли, а переговоры с экс-рулевым “Лейпцига” Ральфом Рангніком были сорваны.

Теперь “Милан” летом могут возглавить Унаи Эмери, Марселино или Лучано Спаллетти.

Добавим, что из-за переноса Евро контракт Шевченко с УАФ продолжат.

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