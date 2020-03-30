Лидер Зари удивлен отставкой Рафаилова

Лучший бомбардир луганской “Зари” Богдан Леднев прокомментировал сенсационное увольнение генерального директора клуба Сергея Рафаилова с его должности.

Это очень неожиданно, ведь команда поднялась на второе место, а человек работал в клубе 12 или сколько там лет. Все хорошо, а он уходит – это очень непонятно и странно.

Рафаилов – мужчина, который держит футболистов в узде. Бескомпромиссный человек, может ребром поставить вопрос», – сказал Леднев.

Напомним, ранее сообщалось, что Рафаилова отправили в отставку из-за малого количества прибыльных трансферов в последнее время и якобы, через задолженность в клубе. На днях главный тренер “Зари” Виктор Скрипник опроверг эти слухи.