Вернидуб назвал самого талантливого игрока солигорского Шахтера

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб стал одним из героев передачи “Итоги недели”.

Бывший тренер “Зари”, новый сезон начал во главе солигорского “Шахтера”, в составе которого ему больше всего приглянулся Виталий Лисакович.

«Все в его голове, в его руках. Футболист он талантливый, очень талантливый. Самое важное, чтобы у него наступил мужской период, чтобы он взял себя в руки, чтобы понял, что при полной самоотдаче и работе на тренировках может вырасти в высококлассного футболиста и уехать в Европу».

Отметим, Виталий Лисакович является воспитанником солигорского клуба, но последние два года провел в чемпионате Хорватии, где играл в составе “Рудеша” и “Вараждина”.