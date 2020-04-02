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Футбол

Официально. “Брюгге” Соболя – чемпион Бельгии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Чемпионат Бельгии по футболу-2019/20 решено завершить досрочно. Сообщает сайт EURO.com.ua

Совет директоров клубов Лиги Жюпилер проголосовала за это постановление из-за пандемии коронавирус.

Поэтому “Брюгге” украинца Эдуарда Соболя провозглашается чемпионом, поскольку клуб на 15 очков опережал ближайшего преследователя. В следующем сезоне в элитном дивизионе будет выступать 18 команд – никто не вылетит, а “Беерсхот” и “Хеверле” повысятся в классе.

“Гент” с Романом Яремчуком, Игорем Пластуном и Романом Безусом получит путевку в квалификации Лиги чемпионов, тогда как “Шарлеруа”, “Антверпен” и “Стандард” сыграют в отборе Лиги Европы. Финал Кубка Бельгии отменены.

Источник: sportanalytic.com
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