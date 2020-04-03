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Футбол

Турецкий канал желает приобрести телевизионные права на матчи чемпионата Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Чемпионат Беларуси

Пока весь европейский футбол приостановлен в связи с карантином, белорусский пожинает плоды того, что остается единственным футбольным чемпионатом Европы, где продолжают проводить матчи.

Как сообщает Tribuna.com Беларусь, в ближайшее время права на трансляцию матчей чемпионата Беларуси может приобрести известный турецкий телеканал SporX, он планирует в тестовом режиме показать матчи третьего тура местной лиги.

Напомним, сейчас чемпионат Беларуси транслируют в 11 европейских странах, среди которых Литва, Болгария, Россия, Украина, Израиль, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония. Также права приобрела одна индийская телекомпания.

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Тэги: коронавирустрансляцияЧемпионат Беларуси
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