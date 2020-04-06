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Футбол

Марьян Швед не может вернуться в Украину из-за коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марьян Швед

Украинский талант шотландского “Селтика” Марьян Швед не может вернуться на родину.

В связи с карантином из-за пандемии коронавируса, практически все авиасообщения Британии приостановлены. Воспитанник “Карпат” не успел вылететь в Украину, в связи с чем вынужден пребывать на карантине в Шотландии.

По словам главного тренера “Селтика” Нила Леннона, над игроком взяли кураторство два игрока клуба, которые всячески помогают ему в Глазго.

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Напомним, Марьян Швед стал игроком “Селтика” прошлым летом, но пока не пользуется доверием со стороны тренерского штаба, за весь сезон украинец вышел на футбольное поле лишь в двух матчах.

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Тэги: карантинкоронавирусМарьян ШведСелтик
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