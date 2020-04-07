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Футбол

Артем Кравец оценил тренерские качества Реброва

Сергей СумскойНет комментариев
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Нападающий турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец похвалил тренера Сергее Реброве, с которым он работал в киевском «Динамо», передает Tribuna.com.

По его словам, специалист многое сделал для команды и у него большое будущее.

«Очень много мыслей вложили в головы футболистам: понимание тактики, схем, передвижения на поле. Была проделана огромная работа со стороны Реброва.

Думаю, что у Реброва может быть очень большое будущее. Он на 100% отдается своему делу», – сказал Кравец.

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Футболист добавил, что Ребров ставил основные задачи на матчи, а также подходил к ним с креативом и доверял интуиции.

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Тэги: Артем Кравец
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