Кополовец заговорил о выходе “Миная” в еврокубки

Спортивный директор “Миная” Михаил Кополовец рассказал об амбициях клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Все люди на карантине. Уже закисли. Сегодня выходил на улицу, город пустое. Никто не знает, что будет дальше.

“Проходи” сейчас конкурентоспособен, чтобы выйти в Премьер-лигу. У нас много людей в нашем регионе любят футбол. В УПЛ серьезные финансовые условия, поэтому не знаю, каким будет футбол после этого вируса. А так мы хотим повышения.

Можем ли мы играть в еврокубках? У нас нет статуса профессиональной команды, играем только три года. Но нам, конечно, хочется. Хотели дойти до Второй лиги, а сейчас говорим о еврокубках. Три года назад мы играли на область. Наш случай беспрецедентный. Когда я приехал, здесь была деревня”, – говорит Кополовец.