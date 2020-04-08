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Футбол

Известный агент предрекает Супряге яркое будущее

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Супряга

Молодой нападающий СК “Днепр-1” Владислав Супряга в будущем может вырасти в форварда мирового уровня.

Бывший футболист, а нынче футбольный агент Ибрагима Сонко оценил потенциал восходящей звезды украинского футбола.

Владислав Супряга – это первый форвард со времен Шевченко, которого я видел, кто может стать новым Шевченко. Он высокий, быстрый, с невероятными физическими характеристиками. Без расизма, но, как для белого парня, он очень быстр. Ростом 186 сантиметров, но ему нужно добавить в плане физики. Он пока мягкий. Кто-то его толкнет – падает.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Владислава Супряги уже девять забитых мячей, причем шесть он забил весной. Правами на игрока владеет киевское “Динамо”, в СК “Днепр-1” он играет на правах аренды.

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Тэги: Владислав СупрягаДинамоСК Днепр-1
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