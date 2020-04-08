Известный агент предрекает Супряге яркое будущее

Молодой нападающий СК “Днепр-1” Владислав Супряга в будущем может вырасти в форварда мирового уровня.

Бывший футболист, а нынче футбольный агент Ибрагима Сонко оценил потенциал восходящей звезды украинского футбола.

Владислав Супряга – это первый форвард со времен Шевченко, которого я видел, кто может стать новым Шевченко. Он высокий, быстрый, с невероятными физическими характеристиками. Без расизма, но, как для белого парня, он очень быстр. Ростом 186 сантиметров, но ему нужно добавить в плане физики. Он пока мягкий. Кто-то его толкнет – падает.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Владислава Супряги уже девять забитых мячей, причем шесть он забил весной. Правами на игрока владеет киевское “Динамо”, в СК “Днепр-1” он играет на правах аренды.