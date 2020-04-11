Ярмоленко и партнерам по Вест Хэму срежут заработную плату

Приостановка чемпионата Англии повлияла на финансовое состояние лондонского “Вест Хэма”.

Как сообщает Трибуна, в целях экономии руководство “молотобойцев” согласовало с игроками и персоналом клуба снижение заработной платы, а также её отсрочку. На сколько снизят зарплату Ярмоленко и партнерам пока не известно, но к примеру, тренерскому штабу её урезали на 30%.

Напомним, по подсчетах финансистов, в связи с остановкой чемпионата Англии, отсутствия доходов от трансляций, продаж билетов, клубы АПЛ потеряют от 50 до 150 миллионов евро.