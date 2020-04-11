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Футбол

Ярмоленко и партнерам по Вест Хэму срежут заработную плату

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Ярмоленко

Приостановка чемпионата Англии повлияла на финансовое состояние лондонского “Вест Хэма”.

Как сообщает Трибуна, в целях экономии руководство “молотобойцев” согласовало с игроками и персоналом клуба снижение заработной платы, а также её отсрочку. На сколько снизят зарплату Ярмоленко и партнерам пока не известно, но к примеру, тренерскому штабу её урезали на 30%.

Напомним, по подсчетах финансистов, в связи с остановкой чемпионата Англии, отсутствия доходов от трансляций, продаж билетов, клубы АПЛ потеряют от 50 до 150 миллионов евро.

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Тэги: Андрей ЯрмоленкоВест Хэмкарантин
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