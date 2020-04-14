Бомбардир Атлетико может перейти в Наполи

Вероятный уход из команды Аркадиуша Милика вынуждает руководство неаполитанского “Наполи” искать варианты замены польскому форварду.

Как сообщает Football Italia, в следующем сезоне место Милика в составе “партенопеи” может занять нападающий мадридского “Атлетико” Диего Коста. 31-летний испанский нападающий своей игрой в нынешнем сезоне разочаровал руководство клуба. Его контракт подходит к завершению и продлеваться не будет.

Отметим, за свою карьеру Диего Коста успел поиграть в чемпионате Португалии, Англии и Испании. В составе национальной сборной Испании форвард провел 22 матча и забил десять голов.