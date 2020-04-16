Путь Йовичевича к должности главного тренера Динамо Загреб свободен

Бывший главный тренер львовских “Карпат” Игор Йовичевич в ближайшее время может уйти на повышение.

Как сообщает официальный сайт загребского “Динамо”, Ненад Бьелица, который привлек клуб к двум последним чемпионстам команды в местной лиге, а также вывел команду в групповой этап Лиги Чемпионов ушел в отставку. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае отставки Бьелицы фаворитом на должность главного тренера “Динамо” Загреб является Игор Йовичевич, который возглавляет юношескую и молодежную команду хорватского гранда.