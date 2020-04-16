Четверг, 16 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПуть Йовичевича к должности главного тренера Динамо Загреб свободен
Футбол

Путь Йовичевича к должности главного тренера Динамо Загреб свободен

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Игор Йовичевич

Бывший главный тренер львовских “Карпат” Игор Йовичевич в ближайшее время может уйти на повышение.

Как сообщает официальный сайт загребского “Динамо”, Ненад Бьелица, который привлек клуб к двум последним чемпионстам команды в местной лиге, а также вывел команду в групповой этап Лиги Чемпионов ушел в отставку. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае отставки Бьелицы фаворитом на должность главного тренера “Динамо” Загреб является Игор Йовичевич, который возглавляет юношескую и молодежную команду хорватского гранда.

загрузка...
Тэги: Динамо ЗагребИгор ЙовичевичНенад Бьелица
Написать комментарий

Добавить комментарий

15 + 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Массимилиано Аллегри
Ньюкасл может пригласить Массимилиано Аллегри

“Динамо” нашло нового форварда

Георгий Цитаишвили
Цитаишвили нашел причину неудач молодежной сборной Украины

Норберто Бриаско
Милан интересуется форвардом сборной Армении

Левен Курзава
Лейвин Курзава в шаге от перехода в Арсенал

Закрыть