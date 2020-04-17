Итальянские СМИ сделали оптимистический прогноз относительно Малиновского

Несмотря на то, что сроки возобновления чемпионата Италии остаются неизвестными, авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport уже во всю делает прогнозы на будущее.

В своем свежем выпуске авторитетное издание составило список из игроков, которые могут “выстрелить” на финише сезона итальянской Серии А. По мнению издания, большие шансы проявить себя имеет звезда сборной Украины Руслан Малиновский, который из игрока ротации может стать ключевым исполнителем “Аталанты”.

Напомним, в нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел во всех турнирах за “Аталанту” 31 матч, забил пять голов и сделал две результативные передачи.