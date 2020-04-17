Пятница, 17 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИтальянские СМИ сделали оптимистический прогноз относительно Малиновского
Футбол

Итальянские СМИ сделали оптимистический прогноз относительно Малиновского

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Руслан Малиновский

Несмотря на то, что сроки возобновления чемпионата Италии остаются неизвестными, авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport уже во всю делает прогнозы на будущее.

В своем свежем выпуске авторитетное издание составило список из игроков, которые могут “выстрелить” на финише сезона итальянской Серии А. По мнению издания, большие шансы проявить себя имеет звезда сборной Украины Руслан Малиновский, который из игрока ротации может стать ключевым исполнителем “Аталанты”.

Читайте также:  Ген.директор Аталанты поставил точку в возможном трансфере Малиновского

Напомним, в нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел во всех турнирах за “Аталанту” 31 матч, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

загрузка...
Тэги: АталантакарантинРуслан Малиновский
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 − девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Густав Свеннсон
Густав Свеннсон в свое время мог оказаться в киевском Динамо

ТОП-бразилец анонсировал уход из “Шахтера”

На легендарный киевский стадион ждет реконструкция

Роман Григорчук
Роман Григорчук готов рассмотреть предложения украинских клубов

Чарлес Арангис
Черлес Арангис продолжит карьеру в Баварии

Закрыть