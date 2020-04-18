Карпаты имеют задолженность по зарплате за три месяца

Львовские “Карпаты” продолжают испытывать большие финансовые трудности.

По информации журналиста программы “Футбольный формат” Олега Ящука, в течении последних трех месяцев футболисты львовских “Карпат” не получают заработную плату. Изменится ли ситуация в лучшую сторону пока не известно.

Напомним, в связи с карантином, многие украинские клубы идут на снижение заработной платы, так, к примеру, ФК “Львов” и киевское “Динамо” снизило оклады на 50%, коваливский “Колос” на 20%.

Про сорт здесь.

Львовские “Карпаты” идут на последнем месте в турнирной таблице и являются главным претендентом на вылет в Первую лигу.