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Футбол

Карпаты имеют задолженность по зарплате за три месяца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Карпаты

Львовские “Карпаты” продолжают испытывать большие финансовые трудности.

По информации журналиста программы “Футбольный формат” Олега Ящука, в течении последних трех месяцев футболисты львовских “Карпат” не получают заработную плату. Изменится ли ситуация в лучшую сторону пока не известно.

Напомним, в связи с карантином, многие украинские клубы идут на снижение заработной платы, так, к примеру, ФК “Львов” и киевское “Динамо” снизило оклады на 50%, коваливский “Колос” на 20%.

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Про сорт здесь.

Львовские “Карпаты” идут на последнем месте в турнирной таблице и являются главным претендентом на вылет в Первую лигу.

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Тэги: карантинКарпатыфинансы
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