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Футбол

В 2008 году Никола Аморузо мог оказаться в Украине

Андрей ОгородникНет комментариев
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Никола Аморузо

Известнейший в прошлом форвард Никола Аморузо, который в составе туринского “Ювентуса” трижды становился чемпионом Италии, в 2008 году был близок к переезду в чемпионат Украины.

По словам итальянского форварда, 12 лет назад его звали в донецкий “Шахтер”, но по семейным обстоятельствам он был вынужден отказаться от очень заманчивого предложения.

Была возможность уехать играть заграницу?

Была. Может быть, даже немного сожалею. После «Реджины» мог перейти в «Шахтер». Луческу звал меня. Было очень и очень хорошее финансовое предложение, возможность играть в ЛЧ, но у меня тогда родилась дочь. Я отказался ради семьи, – сказал Аморузо.

За различные итальянские клубы Никола Аморузо забил более сотни голов.

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Тэги: Никола АморузоШахтерЮвентус
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