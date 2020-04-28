В 2008 году Никола Аморузо мог оказаться в Украине

Известнейший в прошлом форвард Никола Аморузо, который в составе туринского “Ювентуса” трижды становился чемпионом Италии, в 2008 году был близок к переезду в чемпионат Украины.

По словам итальянского форварда, 12 лет назад его звали в донецкий “Шахтер”, но по семейным обстоятельствам он был вынужден отказаться от очень заманчивого предложения.

Была возможность уехать играть заграницу?

Была. Может быть, даже немного сожалею. После «Реджины» мог перейти в «Шахтер». Луческу звал меня. Было очень и очень хорошее финансовое предложение, возможность играть в ЛЧ, но у меня тогда родилась дочь. Я отказался ради семьи, – сказал Аморузо.

За различные итальянские клубы Никола Аморузо забил более сотни голов.