Селезнев: Мне лучше в Украине, чем в России

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, который в свое время со скандалом перебрался в чемпионат России, признал переход в “Кубань” ошибкой.

В прямом эфире в инстаграме Tribuna.com один из самых результативных форвардов в истории чемпионата Украины сравнил Украину и Россию.

Есть разница в менталитете. Я сделал для себя такой вывод, он может быть субъективным. Я не говорю, что это плохо или хорошо, а просто высказал свое мнение.

– Где лучше в плане жизни?

– Я из какой страны? Из Украины. Мне здесь лучше

Напомним, сейчас Евгений Селезнев выступает в чемпионате Турции, где защищает цвета клуба Второго дивизиона “Бурсаспора”.