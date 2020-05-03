Кучук с поражения дебютировал в чемпионате Беларуси

Бывший главный тренер львовского “Руха” Леонид Кучук провел свой первый матч на должности главного тренера минского “Динамо”, которое он возглавил двумя неделями ранее.

В первом матче на своей должности Леонид Кучук и его команда уступила “Слуцку” (1:2) и продолжает идти в средине турнирной таблицы. В активе команды лишь девять очков после семи туров. К слову, “Слуцк” лидирует в чемпионате Беларуси.

Напомним, Леонид Кучук не мало поработал в Украине, возглавляя киевский “Арсенал”, каменскую “Сталь” и львовский “Рух”. Также тренер работал в России и Молдове.