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Футбол

Кучук с поражения дебютировал в чемпионате Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Леонид Кучук

Бывший главный тренер львовского “Руха” Леонид Кучук провел свой первый матч на должности главного тренера минского “Динамо”, которое он возглавил двумя неделями ранее.

В первом матче на своей должности Леонид Кучук и его команда уступила “Слуцку” (1:2) и продолжает идти в средине турнирной таблицы. В активе команды лишь девять очков после семи туров. К слову, “Слуцк” лидирует в чемпионате Беларуси.

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Напомним, Леонид Кучук не мало поработал в Украине, возглавляя киевский “Арсенал”, каменскую “Сталь” и львовский “Рух”. Также тренер работал в России и Молдове.

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Тэги: Динамо МинскЛеонид КучукРух
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