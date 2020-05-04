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Футбол

Бартулович мог оказаться в Колосе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Младен Бартулович

Зимний новичок “Ингульца” Младен Бартулович мог вернуться в украинскую Премьер лигу.

По словам хорватского футболиста, который последнее время играл в луцкой “Волыни”, у него был вариант с коваливским “Колосом”, но до подписания контракта дело так и не дошло.

«Общался с Виталием Лисицким, он всегда хотел меня в команду взять. Но у них, может быть, другое направление – берут более молодых ребят. Посчитали, может, что я не могу их усилить. Не знаю.

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Мы часто с Лисицким общаемся, были такие разговоры», – сказал Бартулович.

Стоить отметить, что в свое время с Лисицким и Костышиным Младен Барутлович играл в составе криворожского “Кривбасса”.

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Тэги: ИнгулецКолосМладен Бартулович
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