Понедельник, 4 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПалкин подтвердил переговоры с Баварией по Додо
Футбол

Палкин подтвердил переговоры с Баварией по Додо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Додо

Генеральный директор донецкого “Шахтера” Сергей Палкин прокомментировал слухи об интересе мюнхенской “Баварии” к молодому защитнику клуба Додо.

По Додо мы вели переговоры с “Баварией”, но их не устроила наша цена и мы закончили».

Отметим, ранее сообщалось, что “Бавария” была готова предложить за молодого бразильца 25 миллионов евро, в то время, как “Шахтер” оценивает Додо в 30 миллионов.

В нынешнем сезоне, в 24 матчах за “Шахтер” во всех турнирах Додо забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

загрузка...
Тэги: БаварияДодоШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Адриан Рабио
Рабио может перейти в Манчестер Юнайтед

Экс-игрок “Барселоны” сказал, почему отказал “Динамо”

Рома близка к оформлению трансфера экс-звезды Шахтера

Неймар
Неймар вновь отказал ПСЖ подписывать новый контракт

Юрий Вернидуб
Шахтер Солигорск выиграл третий матч кряду

Закрыть