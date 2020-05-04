Палкин подтвердил переговоры с Баварией по Додо

Генеральный директор донецкого “Шахтера” Сергей Палкин прокомментировал слухи об интересе мюнхенской “Баварии” к молодому защитнику клуба Додо.

По Додо мы вели переговоры с “Баварией”, но их не устроила наша цена и мы закончили».

Отметим, ранее сообщалось, что “Бавария” была готова предложить за молодого бразильца 25 миллионов евро, в то время, как “Шахтер” оценивает Додо в 30 миллионов.

В нынешнем сезоне, в 24 матчах за “Шахтер” во всех турнирах Додо забил два гола и сделал четыре результативные передачи.