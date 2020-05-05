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Футбол

Игрок “Динамо”: Хацкевич, Вернидуб и Михайличенко требуют у футболистов одно и тоже

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Динамо” Александр Караваев не видит особых различий в тренерских методиках Алексея Михайличенко, Александра Хацкевича и Юрия Вернидуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не сказал бы, что у них есть какие-то глобальные отличия. Так что один требует играть только в пас, а другой только длинными передачами. У всех тренеров примерно одно и то же видение, но в тренировочном процессе каждый добавляет что-то, чего нет в других.

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Сложно сказать, что сильно выделялось между этими тремя тренерами. Все требуют одного и того же на твоей позиции. В “Динамо” больше ответственности в каждом моменте. В “Заре” она была не такой сильной. Здесь результат на первом месте”, – сказал Караваев в комментарии для ютуб-канала киевлян.

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Источник: sportanalytic.com
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