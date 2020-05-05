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Футбол

Защитник “Динамо”: Хотел бы пообщаться с Эйнштейном и Теслой

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Динамо” Александр Караваев рассказал, с кем из известных людей он хотел бы пообщаться тет-а-тет. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Из футболистов хотелось бы взять интервью у Месси и Иньесты. Понять, что они думают о футболе, как рассуждают в этом плане.

Из известных людей взял бы интервью у известных деятелей, которые перевернули историю. Хотел бы пообщаться с Эйнштейном и Теслой”, – сказал Караваев в комментарии официальном ютуб-канала “бело-синих”.

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Источник: sportanalytic.com
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