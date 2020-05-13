Арсенал все ещё рассчитывает подписать Матвиенко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко, к которому в последнее время активно приписывали интерес лондонского “Арсенала”, несмотря на заоблачные запросы “Шахтера”, все ещё сохраняет шансы перебраться на Туманный Альбион.

По информации сайта болельщиков “канониров”, кандидатура украинского защитника остается интересной главному тренеру “Арсенала” Микелю Артете. Тренер видит в игроке большой потенциал и способность усилить линию защиты.

Сообщается, что в свете того, что контракт Матвиенко с “Шахтером” заканчивается через год, “Арсенал” рассчитывает на снижение стоимости игрока. Ранее сообщалось, что “горняки” оценивают” своего футболиста в 25 миллионов евро.