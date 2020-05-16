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Челси определилось с трансферными целями на лето

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джейдон Санчо

Лондонский “Челси” во время летнего трансферного окна может стать одним из самых активных клубов на трансферном рынке.

По информации ESPN, в планах “аристократов” провести существенное обновление состава. Клуб планирует пригласить пять новых исполнителей, также “Челси” должны покинуть пять игроков.

Сообщается, что новые клубы попытаются найти, таким исполнителям, как Тьемуэ Бакайоко, Маркос Алонсо, Эмерсон, Миши Батшуайи и Давиде Дзаппакоста. В то же время, им на замену лондонский клуб попытается пригласить Бена Чиллуэла, Тимо Вернера, Джейдона Санчо, Усмана Дембеле и Пьера Обамеянга.

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Тэги: Боруссия ДортмундДжейдон СанчоЧелси
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