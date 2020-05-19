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Футбол

Рома заинтересовалась полузащитником Александрии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кирилл Ковалец

Полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец продолжает пользоваться популярностью среди клубов чемпионата Италии.

Помимо “Фиорентины” и “Сампдории”, об интересе которых сообщалось ранее, полузащитник интересен также римской “Ромы”, о чем сообщает betonmobile. По информации издания, за игроком следили скауты “волков”, когда “Александрия” играла в Лиге Европы, правда, пока никакой конкретики по возможной сделке нет.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 14 матчей в чемпионате Украины, шесть голов и четыре результативные передачи.

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Тэги: АлександрияКирилл КовалецРома
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