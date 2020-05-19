Рома заинтересовалась полузащитником Александрии

Полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец продолжает пользоваться популярностью среди клубов чемпионата Италии.

Помимо “Фиорентины” и “Сампдории”, об интересе которых сообщалось ранее, полузащитник интересен также римской “Ромы”, о чем сообщает betonmobile. По информации издания, за игроком следили скауты “волков”, когда “Александрия” играла в Лиге Европы, правда, пока никакой конкретики по возможной сделке нет.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 14 матчей в чемпионате Украины, шесть голов и четыре результативные передачи.