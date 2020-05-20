Лацио приготовило Индзаги новый контракт

Успехи римского “Лацио” в последних сезонах не остались без внимания со стороны клубного руководства столичного клуба.

Как сообщает итальянская пресса, в ближайшее время должны состоятся переговоры по новому контракту итальянского специалиста. Боссы “Лацио” готовы предложить тренеру контракт на три года. Также у него вырастет и заработная плата, которая будет составлять 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, в нынешнем сезоне “Лацио” сенсационно борется за чемпионство в Серии А, ранее под руководством Симоне Индзаги “орлы” выиграли Кубок Италии и два Суперкубка.