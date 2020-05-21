Официально: Хомченовский подписал с Зарей новый контракт

Успешный выступления Дмитрия Хомченовского в составе луганской “Зари” не остались без внимания руководства клуба.

Как сообщает официальный сайт луганчан, 30-летний полузащитник поставил подпись под новым контрактом с клубом сроком на два года, действие соглашение теперь истекает в июне 2022 года.

Напомним, Дмитрий Хомченовский вернулся в “Зарю” в 2018 году, после трех лет выступлений в Испании и Польше. За последние два года опытный полузащитник принял участие в 40 матчах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.