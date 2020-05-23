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Футбол

Стало известно во сколько обходится каждое тестирование команд УПЛ на коронавирус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Процедура тестирования команд УПЛ на коронавирус достаточно сильно ударит по бюджету клубов отечественного чемпионата.

По информации Meta-ratings, каждое тестирование на COVID-19 обходится клубам Премьер лиги в 120 тысяч гривен. В эту стоимость входит вызов специальной лаборатории, а также тесты 60 человек(игроков, тренеров, обслуживающего персонала).

Напомним, ранее сообщалось, что одним из главных требований для возобновления чемпионата Украины по футболу являются регулярные тестирования. Учитывая тот факт, что всем клубам УПЛ осталось сыграть девять туров, тестирования команд до конца сезона будет стоить их владельцам более миллиона гривен.

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Тэги: карантинкоронавирусУПЛ
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