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Футбол

Из-за скандального видео четырехлетней давности Беседин мог покинуть Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Беседин

Небольшой видеоролик, на котором нападающий киевского “Динамо” Артем Беседин находился в стане алкогольного опьянения в плохой компании мог стоить игроку карьеры в столичном клубе.

По информации телеканалов Футбол 1/2/3 после того, как руководство “Динамо” узнало об инциденте, клуб был готов расторгнуть с перспективным тогда форвардом контракт. Судьбу игрока спас Сергей Ребров, который заступился за футболиста.

Напомним, после того, как на днях в сети появилось видео 2016 года, Артем Беседин принес извинения и призвал молодежь правильно выбирать компанию.

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Отметим, что как раз-таки при Сергее Реброва Артем Беседин раскрылся в “Динамо”. К примеру, в сезоне 2016/2017 на его счету было девять забитых голов. Всего в чемпионате Украины за “Динамо” форвард забил 25 голов.

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Тэги: Артем БесединДинамоскандал
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